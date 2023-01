Arequipa: Suspenden vuelos en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón por problemas climatológicos

31/01/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Este martes, 31 de enero, se reportó que se suspendieron los vuelos en el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, ubicado en la ciudad de Arequipa, esto como consecuencia de problemas climatológicos.

Según se precisó, el clima no resulta favorable ya que existe una gran neblina que no permite los aviones puedan aterrizar. Por ello, se informó que los vuelos ya estaban siendo cancelados desde ayer, en horas de la mañana. Dentro del establecimiento, así como en los alrededores de este, se encontraban pasajeros evidentemente preocupados por no conocer lo que sucedería con sus viajes, que debían emprender hoy. Uno de los ciudadanos manifestó que aún no le han informado lo que ocurrirá con el vuelo que tenía programado para las 8:00 horas de esta mañana.

Intensas lluvias

Es importante recordar que, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la intensidad de las lluvias podría incrementarse el 4 y 5 de febrero. Después de ello, el fenómeno entraría en un periodo de disminución.

La entidad sostuvo que la temporada pluvial se prolongará debido a que existen las condiciones climatológicas para que estas lluvias, acompañadas de tormentas con descargas eléctricas, continúen en la región.

Estas precipitaciones han sido inusuales y focalizadas, debido a que el comportamiento atmosférico fue cambiante a nivel de la cuenca intermedia y la zona alta de la región Arequipa, registrándose los valores más intensos en algunos distritos de la provincia.

Afectaciones

La saturación de la atmósfera con nubes bajas también proseguirá, situación que dificulta los vuelos aéreos en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón a raíz de la disminución de la visibilidad. Este panorama se replicará mientras duren las precipitaciones de alta intensidad, tal y como se registraron días atrás.

Como se recordará, producto de las precipitaciones se registraron colapsos de buzones y la erosión de la carpeta asfáltica de la mayoría de vías, así como la inundación de predios ubicados en zonas de riesgo y el aumento del caudal de las torrenteras, especialmente de los distritos de Quequeña, Yarabamba y Mollebaya.

