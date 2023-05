Arequipa: Familia acaba con la vida de presunto delincuente que intentó robarles dentro de su vivienda

22/05/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Esta madrugada, una familia acabó con la vida de un presunto delincuente que ingresó a robar a su vivienda junto a otro sujeto. El enfrentamiento sucedió en la zona norte de Arequipa.

Hasta el lugar han llegado efectivos de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para ordenar el levantamiento del cuerpo que ha sido trasladado a la morgue central de la ciudad.

¿Qué pasó?

Al interior de una vivienda en la asociación Hernán Bedolla en Cerro Colorado, se encontraba el propietario del inmueble junto a su esposa, tres hijos y otro familiar. Ellos se percatan cuando ingresan los delincuentes y escuchan ruidos.

Es en ese momento donde sale el propietario y los presuntos delincuentes empezaron a golpearlo solo a él, luego salen los demás integrantes de la familia y al ver el aumento de numero uno de los malhechores se da a la fuga.

Sin embargo, el otro ya no pudo escapar y es donde perdió la vida supuestamente golpes.

Aparentemente, el presunto delincuente habría golpeado con un alicate al propietario de la casa. Es por ello que el dueño del inmueble fue trasladado a la Clínica San Juan de Dios y posteriormente a la Comisaria de Zamácola donde permanece detenido por este hecho.

Los testigos

lo que han manifestado los vecinos es que este el propietario actuó en defensa propia, dado que son ellos mismos quienes viven atemorizados y amargos con sus autoridades porque los robos son constantes.

"Es el colmo, a mi ya me han robado tres veces, a mi me ha costado y mis hijas están traumadas tienen tanto temor hasta de salir[...] no tenemos apoyo de las autoridades y pido una base de serenazgo o una comisaria porque de verdad que constantemente están robando", manifestó una vecina.

"A mi sobrina la han encañonado con arma de fuego y no solamente acá si no en la avenida 55. Un auto plomo que viene por acá arranca las carteras y los vecinos indican que los que me robaron a mi fue una camioneta verde"

otra vecino dijo

Fuerte advertencia

Además, los habitantes de la zona protestaron por lo ocurrido y mandaron una advertencia a cualquier delincuente que intente robar.

"No vamos a entregar nada (por los delincuentes) ni a la policía, porque ellos no hacen su trabajo. Ellos los llevan un rato y los sueltan, es por eso que la delincuencia no acaba en nuestro Perú. Deben ser linchados y matados esos rateros porque dan cólera ¿Cuántas veces nos van a robar?", dijo otra habitante de la zona.

Sin duda, lo referido por la vecina del sector refleja el clamor de los habitantes de Arequipa ante el incremento de la inseguridad ciudadana, problemática que hoy deja la impactante noticia sobre que una familia acabó con la vida de un presunto delincuente, hecho que ya se encuentra en materia de investigación.