SMP: Delincuente mata a joven de disparo en la cabeza por resistirse a robo

22/05/2023 / Exitosa Noticias / Policial

En el distrito de San Martín de Porres (SMP) Un joven intentó escapar de unos delincuentes que pretendían robarle sus pertenencias, sin embargo recibió un disparo en la cabeza causándole la muerte casi inmediata.

Este fin de semana en la urbanización Las Brisas de Naranjal dos hombres persiguieron a su victima con armas de fuego en mano. En las cámaras de seguridad de la zona se observa al joven, que vestía una polera de color rojo, corriendo a toda velocidad buscando escapar de los delincuentes pero todos sus esfuerzos fueron en vano.

Los testigos

Los vecinos fueron testigos de los gritos del joven tratando de pedir ayuda; sin embargo al escuchar los disparos, por miedo y precaución, entraron a sus viviendas.

"Yo salí de mi ventana de mi cuarto y siento que la otra bala pasa por mi cabeza rosando, yo lo que hice es agacharme y lo vi al joven diciendo: "auxilio señora, por favor" yo he mirado y me dio un ataque de nervios", dijo una vecina.

Los hechos

Según se presume, que fue por resistirse al robo de sus pertenencias que los delincuentes terminaron por asesinar al joven, debido a que, la victima iba escapando hasta llegar a las altura de la calle 4 en la urbanización Las Brisas de Naranjal en SMP.

Es en una esquina donde se da el disparo impactando en la cabeza del joven, quien corre unas tres cuadras hacia una esquina donde finalmente el impacto de bala le provoca la muerte.

Tierra de nadie

Según lo que relata otra vecina, en urbanización no hay persona que no haya sido victima de la delincuencia. Dado que, afirma no haber seguridad y que la zona se ha convertido en tierra de nadie.

"Saliendo del trabajo me robaron mi celular, mi mochila, todo me quitaron con la pistola en moto lineal. Todos los días te roban, acá no hay seguridad. No se quien puede hacer algo porque acá es tierra de nadie "

Cifras alarmantes

Los recientes casos de inseguridad ciudadana han provocado que cada vez más la población peruana tenga temor e incertidumbre al salir de sus casas. De acuerdo a la base de datos de la Policía Nacional del Perú diariamente se cometen alrededor de 300 robos, más del doble comparado con el año 2021.

En la capital del Perú se reportaron 11 237 robos durante estos tres primeros meses del año, cifra que duplica lo ocurrido hace dos años (5885). Durante el mismo periodo, en el 2021 se alcanzó la cifra de 66 casos de robo por día, la cual escaló hasta los 107 casos en 2022.

De esta manera, el joven que recibió un disparo en la cabeza en SMP se convierte en una victima más que evidencia continuan aumentando los robos a mano armada que ocurren en el país todos los días.