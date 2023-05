Huancayo: Familiares denuncian muerte de bebé por negligencia médica

Los familiares de un bebé que falleció el día de hoy en la madrugada, denuncian la muerte del menor por una negligencia médica de parte del personal de salud. Esto ocurrió en la provincia de Huancayo.

Según el personal de salud que la causa de muerte fue un paro cardíaco, sin embargo el trato que los familiares manifiestan haber recibido por parte de este grupo de enfermeras y doctores de la Red Asistencial de Chilca a sido deprimente y denigrante.

A la 1 de a madrugada Cristina Solano, la madre del bebé, dio a luz y este nació bien. La cuñada de Solano confirma que una ecografía previa mostró el buen estado de salud del menor.

La hermana del padre del bebé, cuenta en exclusiva para nuestro medio, que ya se está realizando el velorio con el cuerpo físico del menor sin haberle hecho ninguna necropsia.

"No pudimos hacer la necropsia porque antes que llegaran los doctores, las obstetras y el fiscal, nos dijeron a mi y a mi cuñada que es mucho gasto, es costoso hacer la necropsia y que lo van a abrir como un animalito. Ellos se asustaron porque no tenemos muchos recursos económicos y decidimos no hacerlo", contó la cuñada de Cristina Solano.