15/09/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un terrible suceso conmocionó a los pobladores de Arequipa, puesto que un hombre falleció en el interior de la empresa Shalom cuando realizaba sus labores en el área de almacén. La familia exige investigar el caso.

¿Por qué falleció el joven en Shalom?

Según los primeros reportes, todo ocurrió alrededor del mediodía del pasado 2 de agosto cuando Óscar Percy Rojas Gutiérrez laboraba dentro de las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. Parra, en la región arequipeña.

Las cámaras de seguridad grabaron la fatídica escena de cuando un bulto cayó sobre la cabeza de Rojas, ocasionándole la muerte 13 días después al ser internado.

Los familiares de la víctima mortal mostraron su indignación y cuestionan el manejo de la situación, alegando que la empresa Shalom no se hace responsable ni desea brindar mayor información hasta el punto de ni siquiera revelar el tipo de objeto que cayó sobre el hombre de 46 años.

Sin embargo, con las primeras indagaciones se dio a conocer que una plancha metálica, tipo puerta de aproximadamente 200 kilos, fue lo que ocasionó la muerte del trabajador de la empresa que se encarga de transportar encomiendas a diversas zonas del Perú.

Familia del trabajador pide justicia

Julia Vargas de Rojas, esposa del fallecido, con la voz entrecortada pidió justicia a las autoridades y no dejar impune el caso, ya que acusan a la empresa por negligencia, alegando que no cumplieron con las normas de seguridad para sus trabajadores, ya que al momento del accidente Percy Rojas Gutiérrez no usaba casco de protección al igual que sus compañeros.

"Nosotros en el velorio de mi papá se acercaron compañeros del trabajo y nos dijeron que ese día nadie tenía puesto el casco y este comportamiento es recurrente porque el supervisor del área, que curiosamente es Ángel el esposo de la administradora no estaba presente", expresó el hijo de la víctima mortal.

Además, revelan que cuando su padre ingresó a trabajar en 14 de noviembre del 2023 con un sueldo de S/ 1025, solo le entregaron un polo y un pantalón y en ningún momento le dieron equipo de protección, a pesar de que movilizan objetos de gran tamaño y altura.

Incluso se dieron a conocer algunos chats enviados por un supervisor de la empresa Shalom advirtiendo al resto de trabajadores que no den detalles a otros sobre el accidente ocurrido en uno de sus almacenes.

Accidente en Shalom investigado por Sunafil

El fatal accidente viene siendo investigado por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), a cargo del inspector Miguel Ángel Cuadros Torres, para el proceso judicial y el pago de la indemnización que debería cobrar la familia por el fallecimiento de un trabajador en el cumplimiento de sus funciones.

Sin embargo, los familiares del trabajador de 46 años se mostraron indignados y acusan a Cuadros Torres de no ser imparcial y no enseñar los videos que recabó durante la investigación e incluso habría demorado en ingresar a la zona del accidente, lo que dio tiempo a la empresa de esconder el objeto que ocasionó el traumatismo encéfalocraneano.

De esta manera, buscan exigen una investigación exhaustiva y transparente que esclarezca las circunstancias del accidente que provocó la muerte del trabajador en el interior de la empresa Shalom, en Arequipa.