Arequipa: ¡Urgente! Madre de familia pide vuelo de emergencia a Lima para salvar vida de su hijo

Silvia Castro, una madre de un niño de 13 años que padece fibrosis quística, emitió un llamado al Ministerio de Salud (Minsa) para que autoricen un vuelo de emergencia desde Arequipa hacia Lima.

En declaraciones para Exitosa, la madre solicitó al ministro de Salud, César Vásquez, que su hijo sea trasladado urgentemente al Hospital del Niño en Breña, donde ya se ha conseguido una cama para que el menor reciba el tratamiento que su delicado estado de salud requiere.

Asimismo, denunció que en Arequipa no hay centros de salud que puedan tratar su enfermedad.

"Solo pido al ministro de Salud que me apoye para trasladar a mi niño lo más pronto posible a Lima. Él tiene fibrosis quística y aquí en Arequipa no hay hospitales que le den solución. Cada minuto que pasa es un riesgo de que pierda su vida. Necesito que lo lleven a Breña para que lo atiendan", declaró.

Castro aseguró que ya ha conversado con los responsables del Hospital del Niño, y aunque tiene asegurada la cama para su hijo, el problema radica en la falta de un vuelo que lo transporte a la capital del país.

"Mi hijo está muy delicado, y ya no tengo donantes de sangre. Necesito trasladarlo sí o sí, porque si no lo hago hoy, perderé la cama. Desde ayer la cama está esperando, pero no me van a esperar más. El cirujano lo está esperando, y el doctor no está todos los días allí", explicó la angustiada madre