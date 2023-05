Banco de La Nación en Tayabamba no atiende por falta de personal

El Banco de la Nación sigue dando dolores de cabeza a miles de usuarios que, a diario, requieren realizar sus trámites en las diversas agencias bancarias tales como la sede de Tayabamba, que no atiende por falta de personal. En la región La Libertad son diversas las denuncias en contra de esta institución pública.

En la sierra liberteña, en el distrito de Tayabamba, capital de la provincia de Pataz, la situación se ha vuelto más complicada luego que su alcalde, Aldo Carlos Mariños, denunciara en Exitosa que la agencia en dicha localidad no atiende a los usuarios porque no cuenta con personal para la atención de los usuarios.

El burgomaestre indicó que la Municipalidad Provincial de Pataz tuvo que asumir los gastos de pasajes y viáticos de funcionarios de la ciudad de Lima para realizar la apertura de la agencia bancaria.

Según Carlos Mariños, la entidad bancaria le informó que el cierre de la agencia se debe a la falta de personal que por la lejanía del distrito, no quieren viajar hasta la zona.

Como una alternativa de solución al déficit del recurso humano, el alcalde provincial explicó que cuenta con una cartera de profesionales, entre administradores y contadores, residentes en la provincia de Pataz, a quienes se les puede dar la oportunidad de trabajar en la entidad bancaria.

"¿Por qué no darles la oportunidad a los patacinos? A ellos no les choca la altura, no se van a regresar", dijo.

Exitosa comprobó que, en la provincia de Trujillo, la agencia del distrito de El Porvenir, dejó de brindar la atención intempestivamente, sin comunicar previamente a sus usuarios. Ante lo ocurrido, también se corroboró que la entidad no tomó acciones para informar dicha medida a través de los medios de comunicación ni por sus canales de atención. Por ese motivo, decenas de usuarios se vieron en la obligación de acudir a la agencia del centro histórico de Trujillo.

En las últimas horas, Exitosa evidenció que, usuarios de la tercera edad que viven en el distrito El Porvenir, forman cola desde las cuatro de la mañana en los exteriores de la agencia en el centro de Trujillo, debido a que no reciben respuesta en la agencia de su jurisdicción.

"Venimos a formar cola, no sabemos si nos van a atender. He gastado 7 soles en taxi y para regresar a mi casa es otro taxi más. Para el poco dinero que cobro de mi pensión, no me alcanza", contó un usuario.