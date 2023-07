Cae requisitoriado que figuraba en la lista de "Los Más Buscados" por violación a su hija

06/07/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En un importante golpe contra la delincuencia, agentes de la División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a Elmer Sotomayor Condo (36), quien se encontraba en la lista de "Los Más Buscados" por el delito de violación en agravio de su propia hija. Por eso, el Ministerio del Interior (Mininter) ofrecía una recompensa de S/ 80 mil por información que condujera a su paradero.

La detención tuvo lugar en un inmueble de las Asociación Jardines del Colca (Yura) durante un operativo que montó la Policía, cuyos efectivos habían recopilado información sobre la ubicación del individuo a través de un ciudadano colaborador. Tras un paciente seguimiento, los agentes ejecutaron la operación para su captura cuando este se predisponía a ir a laborar como criador de gallos.

El intervenido había sido acusado de cometer el delito de violación en agravio de su hija en el 2017, cuando la menor tenía apenas 10 años de edad. La denuncia original fue presentada por la propia víctima, luego que un Policía de Tránsito la encontrara deambulando cerca a la comisaría de Yanahuara.

En ese momento, la niña contó que fue vejada por su progenitor y maltratada por su madrastra.

El jefe encargado de Requisitorias, capitán PNP Wilson García Pastor, señaló que el varón no presenta otros antecedentes, pero no descarta que este inmerso en delitos similares que no fueron denunciados por las agraviadas. Al momento de su intervención, decidió guardar silencio y fue custodiado sin oponer resistencia.

"No presenta antecedentes, solamente la denuncia que le puso su propia hija (...) Puede ser (que existan otras víctimas) eso es un tema de investigación. Después que sea internado sacaremos las incidencias para saber si ha vuelto a delinquir", declaró.

Después de la intervención, Elmer Sotomayor Condo fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar los cargos en su contra, pues sobre él pesa una sentencia condenatoria de 35 años por la comisión del delito de agresión sexual en agravio de una menor de edad que deberá cumplir en el penal de varones de Socabaya.

Cabe recalcar que, en lo que va del año, los agentes del área de Requisitorias capturaron a ocho personas que se encuentran no habidos por diferentes delitos.