Un trágico hecho ha generado conmoción en Cajamarca. Un adolescente acabó con la vida de su primo político tras, aparentemente, descubrirlo en una relación íntima con su madre. Las autoridades investigan el caso, puesto que la mujer intentó echarse la culpa del crimen.

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió la mañana del 16 de diciembre cuando el joven, identificado como Jheyson David Sánchez Solano, de 21 años, acudió a la casa de su tía política Margarita Sandibel (34) para brindarle un servicio de transporte público con su mototaxi, en el caserío de Teresaconga, en la provincia de Celendín.

Sin embargo, pasadas las horas el hijo de Sandibel, de iniciales F.J.D.M., y con solo 17 años, presuntamente, los habría encontrado teniendo relaciones en el interior de su vivienda. Debido a la furia del momento y la indignación que le generó descubrirlos íntimamente, el menor habría apuñalado a su primo hasta acabar con su vida, de acuerdo a información de Andina Noticias Cajamarca.

La madre de Jheyson, la joven víctima, recibió una llamada de la mujer de 34 años, quien le indicó que su hijo había sido acuchillado.