Capturan a 'La Barbie' armada: Grupo Terna detiene a mujer que se dedicaría a la extorsión

El grupo Terna capturó a una mujer conocida con el alias de "La Barbie" en la ciudad de Trujillo, en La Libertad. A la joven de 20 años se le detuvo con una pistola Glock y una bolsa con 62 stickers alusivos a una organización criminal dedicada a la extorsión.

La detención, grabada por los efectivos del grupo especial de la Policía, se llevó a cabo en la urbanización El Alambre al promediar el mediodía. Los stickers tenían la imagen de una cruz y una figura alusiva a Jesucristo.

Los efectivos detuvieron a alias "La Barbie" por el presunto delito contra la Seguridad Pública, en la modalidad de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, y por el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión.

El pasado 16 de enero, el Ministerio del Interior (Mininter) criticó la liberación de Carlos Vásquez Ávalos, conocido en el mundo del hampa como "Chino Verde", detenido el pasado 9 de enero por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Este era acusado de ser parte de la temida organización criminal 'Los Pulpos'.

En ese mismo sentido, exhortaron a los órganos judiciales a colaborar a favor de la seguridad ciudadana. Por su parte, el fiscal Denys Rivas, encargado del caso, indicó que no existe un proceso penal abierto en su contra ni investigación pendiente. Pese a su liberación, 'Chino Verde' será investigado por presunta tenencia ilegal de explosivos y tráfico ilícito de drogas.

"No cuenta con un proceso penal abierto en su contra. No tiene ninguna investigación pendiente o que esté en etapa preliminar. Disposición fiscal que se ha emitido en atención a que no existen graves y fundados elementos de convicción que exige el artículo 168 del Código Procesal Penal para la imposición de una medida coercitiva como es la prisión preventiva", argumentó el fiscal.