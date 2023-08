Chimbote: Dictan cadena perpetua a sujeto que violó a menor en centro educativo

El Poder Judicial dictó cadena perpetua a Clever Bladimir Salinas Herrera (39) sujeto que violó a una menor de tres años, en la Institución Educativa N° 1546, ubicada en el pueblo joven La Victoria, en Chimbote, del departamento de Áncash.

A través de una audiencia, la fiscal Jhuly Mori León, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa, brindó elementos de convicción con el fin de acreditar la responsabilidad de Herrera Salinas en la comisión del delito de violación sexual hacia una menor de edad.

La representante del Ministerio Público, presentó el certificado médico legal realizado a la víctima, el cual reveló el hecho y las declaraciones de los profesores, quienes mencionan que el sujeto trabajaba como vigilante en turno nocturno.

Cómo se recuerda, el 29 de abril, del año pasado, la madre de la víctima denunció en la comisaría del sector que su hija de tres años fue víctima de violación sexual, en el interior de la Institución Educativa N° 1546, ubicada en el pueblo joven La Victoria.

A través del programa de Exitosa Perú, conducido por el periodista Manuel Rosas, la madre de la menor afectada mencionó que en más de una oportunidad el sujeto aprovechó un ambiente de depósito del colegio y la llevó con engaños a la menor de tres años.

"Mi hijita me manifiesta que tenía dolores en sus partes. Me decía: 'Mami, mis partes están lastimadas' Tome valentía y le grabé un video para que me detallara lo que paso. Él le daba paletas y de esa manera se aprovechaba de mi pequeña", detalló la progenitora desde los exteriores del centro educativo.