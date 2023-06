Dengue en Piura: Exitosa entra a hospital para recibir quejas ciudadanas, pero es retirado a la fuerza por seguridad

En el marco de los contagios masivos de dengue, Exitosa ingresó al Hospital José Cayetano Heredia en Piura para recibir las quejas por parte de los asegurados, sin embargo los vigilantes del centro de salud sacaron a la fuerza al equipo de prensa por no contar con "permiso" para grabar.

El equipo de Exitosa ingresó al hospital con el propósito de recolectar las quejas por parte de los asegurados que no recibieron una atención de forma eficiente.

"No nos están atendiendo señor, hay pacientes oncológicos y no están atendiendo, solamente han atendido 5 pacientes y no les dan atención a los demás. (Nosotros) estamos desde las 4 de la mañana", manifestó una asegurada.