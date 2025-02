Denuncian falta de vacantes en colegio "Bandera del Perú" en Pisco: 100 niños podrían perder el año escolar

Madres y padres de familia denuncian la falta de vacantes para sus hijos en el colegio 'Bandera del Perú', en Pisco. Temen que sus niños pierdan el año escolar 2025 si es que las autoridades no les da una pronta solución.

Las cámaras de Exitosa llegaron hasta los exteriores de la I.E. Bandera del Perú para conocer los testimonios de un grupo de padres de familia, que llegaron desde tempranas horas con carteles en mano, en su lucha constante de pedir que dejen a sus hijos estudiar.

Las protestas se darían desde la quincena de diciembre a raíz de que las autoridades educativas aseguran que "no hay vacantes"; sin embargo, los padres denuncian que eso no sería cierto y exigen que el director pueda dar una solución pronto porque según el calendario escolar del 2025, anunciado por el Ministerio de Educación, se establece el inicio de clases en colegios estatales para el 17 de marzo.

"Exijo una vacante para mi hijo. Casi quincena de diciembre hemos estado trasnochando afuera del colegio y nos dicen que no hay vacantes; sin embargo, se sabe por ahí que sí hay y no nos quieren dar. (El director) dice que todavía no se puede, no hay. Nos da vueltas y lo que queremos es solución. La educación es un derecho ante todo", expresó un padre completamente molesto.