Diez pescadores desaparecieron tras zarpar desde puerto de Pisco: Familia pide apoyo de autoridades

Diez pescadores artesanales del distrito de San José y Santa Rosa de la provincia de Chiclayo, se encuentran desaparecidos desde el último domingo 1 de junio. Según informaron familiares, los pescadores perdieron comunicación luego de zarpar desde el puerto de Pisco rumbo a faena en altamar.

Exitosa tuvo contacto con los familiares de los pescadores desaparecidos, quienes indicaron que desde las 05:00 pm del 1 de junio no tienen contacto con ellos. Horas de angustia son las que viven, por lo que hacen un llamado a las autoridades para efectuar la búsqueda correspondiente.

"Desde el domingo no hemos sabido de ellos. El miércoles recién nos hemos enterado que estaban desaparecidos desde el lunes, hoy estamos viernes y no sabemos nada, nos dicen que el dueño les ha mandado a buscar afuera del mar, pero no es verdad porque hasta ahorita no sabemos nada", dijo uno de los parientes desde el sector Bodegones en el distrito de San José.