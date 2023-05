Dirigente de Paucarpata se convierte en proveedor del municipio

El dirigente del Frente de Desarrollo Integral de la Parte Alta de Paucarpata y Chiguata (Fredipap), Carlos Paz Andia, pasó de ser un acérrimo opositor de la gestión municipal por falta de servicios de saneamiento para convertirse en un escudero del alcalde distrital Marco Anco a cambio de ser contratado como proveedor del municipio, así lo denunciaron los pobladores de los asentamientos humanos de las partes altas de la jurisdicción.

Según se desprende del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), su empresa "Hermanos Paz Andia S.R.L." que él gerencia, ganó un contrato con la Municipalidad Distrital de Paucarpata por un monto de S/ 8.446 por dos servicios de refrigerios para el agasajo del Día de la Mujer.

La primera orden de servicio que se le atribuyó fue por "adquisición de gaseosas y comida por el Día Internacional de la Mujer", por ello se le desembolsó la cuantiosa suma de S/ 4.350, mientras que el segundo servicio lo brindó bajo el concepto "adquisición de refrigerios varios para asistentes, para el plan de trabajo por conmemorarse el Día de la Mujer en la Municipalidad de Paucarpata" por S/ 4.096.

En diálogo con Exitosa, el líder social y mano de derecha de Carlos Paz Andia, Juan Raymundo Núñez Cornejo, respaldó los servicios adquiridos por su compañero dirigente al considerar que "toda persona tiene derecho a trabajar" y sostuvo que no incurrió en ningún acto irregular, a pesar de que existe una serie de deficiencias en el distrito.

"No hay ningún problema en contratar con el Estado porque tiene que cumplir con ciertos requisitos. Yo no le veo nada de malo (...) yo no puedo condenar nada porque ellos (Carlos Paz y su socia) forman su empresa para trabajar libremente y también pagan sus impuestos", declaró a este medio de comunicación.