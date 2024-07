¡El colmo! PNP sugiere a víctima de extorsión que busque ayuda de un delincuente

Una mujer del distrito del Porvenir, en Trujillo, denunció ser víctima de extorsiones por parte de delincuentes que quieren que le estarían exigiendo un pago de 80 mil soles. Al acudir a la dependencia policial, los agentes que deberían resguardar por su seguridad, le sugirieron recurrir a un delincuente que pueda ayudarla.

Según el reporte periodístico, la mujer y toda su familia aseguraron estar siendo extorsionadas desde hace más de 15 días. Su vivienda, la cual se encuentra frente a un concurrido mercado, fue atacada en dos ocasiones con explosivos puestos por los mismos hampones.

"Si no me colaboras con 80 mil soles, mataré a uno de tus hermanos a si vivas a la vuelta de la comisaría. No fue imposible hacerte volar tu jato. 'Apégate' a un vaso serio para que solucione tu problema y no te apegues a maleadores", escribieron los hampones en una carta amenazante.