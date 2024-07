¿Mea culpa? Paolo Guerrero sobre su participación en la Copa América: "No estuve bien"

Paolo Guerrero es duramente criticado por los hinchas de la Selección debido a que no logró anotar para dar el triunfo al equipo en la Copa América, por lo cual, aprovechó en realizar una breve reflexión sobre su nivel de juego dejando a más de uno sorprendido.

El delantero nacional, conocido también como el 'Depredador' fue abordado por la prensa en el aeropuerto cuando se encontraba al lado de su actual pareja, Ana Paula Consorte para retornar a Trujillo y unirse a los entrenamientos de su club local UCV.

Guerrero no pudo evitar responder algunas interrogantes sobre su relación, pero especialmente por su paso con la 'Bicolor' en los tres partidos que la 'Blanquirroja' disputó obteniendo un desagradable resultado: ¡la eliminación!