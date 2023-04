En Trujillo retiran extranjeros que exigían dinero por limpieza de parabrisas

11/04/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras las últimas denuncias a través de Exitosa en contra de extranjeros agresivos y que exigían a los conductores de vehículos pagar por la limpieza de parabrisas de los vehículos que se desplazan por las avenidas más transitadas de Trujillo, nuestras reporteras realizaron un recorrido el último lunes 10 de abril por las diferentes calles y avenidas de la ciudad, buscando comprobar los resultados un operativo policial realizado durante las últimas horas.

Efectivamente, luego de la intervención de la Policía Nacional, ya se aprecian las calles sin presencia de venezolanos y colombianos que se situaban cerca a los semáforos, protagonizando enfrentamientos con conductores e incluso agresiones mutuas, atentados contra los vehículos e incluso el consumo de drogas a vista y paciencia de los transeúntes.

"Señorita, estos sujetos se acerca a nuestros vehículos y echan agua con detergente, si no les pagamos, nos amenazan y se retiran rayando nuestros autos, nosotros no podemos enfrentarlos, son varios y están drogados por lo que, no nos queda otra que retirarnos, a veces actúan delante de la Policía", dijo un taxista que des desplazaba por el semáforo ubicado entre las avenidas El Ejército y España, al frente del colegio Modelo.

Los intervenidos

Durante el operativo policial, se detuvieron a Pedro Manuel Rodríguez Gracia, Carlos Eduardo Cira Meléndez, Deison Alexander Ortiz Naranjo, Natan Daniel Prieto Mantilla, Jhon Jairo Nerrera Pedroza, Betzail Rafael Rivero Zapata, todos ellos extranjeros, los que fueron trasladados hasta la comisaría El Alambre.

También fueron detenidos, Leonardo Antonio López de 30 años de edad y Franner Gabriel Romeros Reyes de 19, ambos de nacionalidad venezolana, quienes terminaron en la comisaría de Ayacucho, luego de ser intervenidos en la intersección de la primera cuadra de la avenida Ejército con la avenida España.

El motivo

Según el jefe la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), la intervención ha sido por falta de documentación y posibles requisitorias. Pero, especialmente, para que tengan en claro que no deben obligar a los transportistas para que les dejen limpiar sus vehículos y les dejen una propina que es de acuerdo a su preferencia del mismo extranjero.

"Esto pasa a diario y nadie ha dicho nada hasta ahora. Esperemos que no sea solo un día el operativo policial, porque no podemos seguir viviendo y trabajando con temor por las calles, vienen a amenazarnos en nuestra propia ciudad", dijo Romero Aguilera, un padre de familia que labora como taxista.

Romero Aguilera no fue el único conductor en pronunciarse sobre la situación. Ricardo Flores, también compañero suyo, dio su testimonio a Exitosa.