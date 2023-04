Cansado de los robos: Taxista enfurecido persigue a presunto delincuente y lo embiste

06/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Cada hora se registran robos y asaltos agravados en el mundo. Un taxista se cansó de la inseguridad ciudadana y de la ausencia de las autoridades. Por ello, decidió tomar justicia con sus propias manos. El hombre se armó de valor y utilizó su herramienta de trabajo para embestir a un presunto delincuente.

Taxista embiste a presunto delincuente

Un video compartido en Twitter por el periodista y analista político venezolano, Eduardo Menoni, está causando polémica entre los cibernautas. En el material audiovisual se logra observar a un conductor de Uber manejando desesperadamente su vehículo; sin embargo, no se sabe la razón de su enojo.

Para esclarecer las imágenes, Eduardo Menoni reveló que el conductor se encontraba enojado porque minutos antes había presenciado un asalto. Ante ello, decidió perseguir al presunto delincuente para que no logre huir.

Finalmente, el conductor de Uber logró tomar justicia con sus propias manos, embistió al presunto delincuente. Todo fue registrado en video por su acompañante, que posteriormente compartió la grabación en redes sociales.

La publicación de Eduardo Menoni fue compartida con la siguiente descripción: "Conductor de Uber desesperado por los robos y a falta de autoridad, persigue a ladrón y lo atropella". Hasta el momento, el clip cuenta con más de 833.000 reproducciones y casi 39.000 me gusta.

Reacciones divididas

Muchos usuarios de Twitter tuvieron reacciones divididas ante el accionar del conductor de Uber, del cual aún su identidad aún sigue siendo desconocida.

Algunos celebraron que el taxista embistiera al presunto delincuente: "Un final feliz", "Espero le haya dado una buena propina al conductor", "Ese es el trato que se le debe dar a todos los criminales", "Héroe sin capa", "Me encanta los finales felices".

Otros consideraron que el accionar del conductor no fue el adecuado: "Muy mal, no es la forma", "No estoy de acuerdo con esto, simplemente no", "Pobre hombre".

Usuario revela que sucedió en Ecuador

Si bien Eduardo Menoni no reveló el lugar donde ocurrió el incidente, un usuario de Twitter llamado Luis Guevara reveló que este hecho sucedió en una ciudad de Ecuador.

"Este incidente sucedió en mi ciudad Guayaquil (Ecuador), y el conductor pudo recuperar el celular que le habían arrebatado al pasajero. Buen trabajo del hombre", escribió Luis Guevara.

Guayaquil, es la más violentada de Ecuador. La ciudadanía reclama protección ante los grupos de crimen organizado, bandas urbanas, asaltantes y ladrones comunes que ponen día a día en jaque la seguridad de este país latinoamericano.