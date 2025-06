Mujeres insultan a trabajador de famosa tienda por no venderles licor: "Pobre de m..."

21/06/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

¡Vergüenza total! Un video que circula en redes ha generado todo tipo de reacciones: dos mujeres, visiblemente ebrias, insultaron a un trabajador de una conocida tienda solo porque no les quiso vender licor fuera del horario permitido. La escena ha causado una ola de indignación entre la gente.

Mujer ebria insulta a trabajador

La madrugada del 18 de junio fue testigo de un hecho lamentable que no tardó en volverse viral. Dos mujeres, al parecer pasaditas de copas, protagonizaron un verdadero show en una sucursal de la famosa tienda en México.

¿La razón? El empleado de turno se negó a venderles alcohol fuera del horario permitido, desatando la furia de estas clientas que no supieron cómo controlar su ebriedad.

El video, que ya circula por todas las plataformas, muestra la vergonzosa escena. Las mujeres, con una actitud bastante agresiva, comenzaron a lanzarle una serie de insultos al trabajador, sin medir sus palabras ni el lugar. ¡Un papelón! La situación, como era de esperarse, generó miles de reacciones en X (antes Twitter), donde los usuarios no dudaron en defender al empleado y condenar la actitud de las agresoras.

Además de los insultos verbales, las mujeres también se les vio pateando y golpeando las puertas del establecimiento de forma desesperada y violenta.

Una de ellas, con un tono despectivo, le repetía constantemente al cajero la frase: "Eres un pin... asalariado". ¡Como si trabajar dignamente fuera un insulto! Y por si fuera poco, remató con un: "Pin... pobre de mi... (...) Así vas a quedar toda tu pu...vida".

El trabajador, manteniendo la calma pese a los ataques, argumentó que simplemente estaba aplicando el protocolo legal establecido por la empresa: no se pueden vender bebidas alcohólicas fuera del horario autorizado. Pero parece que para estas mujeres, las reglas no aplicaban.

"Asalariado":

Por como trataron al cajero del OXXO en este video tras no quererle vender alcoholpic.twitter.com/ZMXKJamnz7 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 18, 2025

Reacciones en redes sociales

La actitud de las agresoras no solo generó repudio, sino también una serie de comentarios ingeniosos y cargados de sarcasmo en redes sociales.

Los usuarios de X no se quedaron callados y defendieron a capa y espada al trabajador. "¿Por qué es insulto ser asalariado? ¡Dios bendiga la quincena!", escribió uno, ironizando sobre el comentario despectivo.

Otros señalaron la falta de educación y respeto: "No hay nada más naco que molestar a alguien que está trabajando". Y no faltó quien se burlara de la situación: "Seguramente ella no es asalariada, es una prominente y exitosa empresaria" o "Pobre asalariado exclamó la que fue al Oxxo por unos six".

La viralización del video en el que unas mujeres insultan a trabajador de una famosa tienda por la negativa de venderles licor, pone en evidencia los desafíos que enfrentan los empleados y la necesidad de un mayor respeto hacia su labor diaria.