Extranjeros invaden parques y puentes para consumir drogas y delinquir

La imparable migración de ciudadanos extranjeros a la región La Libertad, ha incrementado el índice delincuencial en las calles y parque de la ciudad de Trujillo, donde los migrantes en su mayoría de procedencia venezolana invaden parques y áreas debajo de los puentes vehiculares para utilizarlos como área de vivienda, instalan carpas, tienen tendederos de ropa e incluso mascotas.



Uno de los casos más preocupantes en la invasión del parque Víctor Raúl Haya de la Torre que se ubica frente a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo y la puerta número tres del Hospital Regional de Trujillo, donde los migrantes consumen droga a plena luz del día y asaltan a vecinos, estudiantes universitarios y a familiares de pacientes que llegan desde otras provincias de La Libertad.



"Yo soy de la provincia de Pataz, llegué hace dos semanas con mi esposa muy grave para que la operen de la vesícula, ella sigue internada en el Hospital Regional, el mismo día de la operación me dirigía a la farmacia a comprar los medicamentos para que la operen, pero al pasar parque Víctor Raúl me quitaron los 250 soles que tenía y mi celular, ante eso ya no pudieron operar a mi señora, era el único dinero que tenía, recién la operaron el jueves, tuve que pedir ayuda a unos conocidos en Salaverry, me fui caminando para encontrarlos", cuenta don Rosendo.