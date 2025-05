Evalúan reducir bolsa de trabajo del Sindicato de Construcción Civil tras violento ataque en obra de Arequipa

Los retrasos en las obras que viene ejecutando el Gobierno Regional de Arequipa y los actos violentos registrados esta semana en la obra "La Nueva Molina", tramo de la autopista Arequipa-La Joya ponen en debate la participación de los obreros ligados al Sindicato de Construcción Civil en proyectos ejecutados por la región.

El presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, Aaron Maldonado, revela que viene elaborando una propuesta para derogar la ordenanza 283-2014, que establece que el 60% de obreros en cada proyecto del Gobierno Regional de Arequipa sean destinados agremiados a Construcción Civil.

"Todos tenemos derecho al trabajo, pero respetando los tiempos y condiciones (...) Desde la Comisión de Infraestructura se está evaluando la ordenanza que promueve la cuota sindical del 60% porque no se cumplen los objetivos. No una modificación, si no la derogatoria de esta ordenanza", sostiene Maldonado.