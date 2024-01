Gerente de Salud se hizo pasar como paciente y descubre a médicos descansando y no atendían

La flamante gerente regional de Salud de Lambayeque, Jessica Antón de la Cruz, no tuvo mejor idea que acudir a dos centros de salud haciéndose pasar como cualquier paciente, descubriendo a algunos médicos que no atendían en horas nocturnas; porque estaban "descansando" y otros cenaban.

La obstetra Jessica Antón, manifestó que ella evitó se filtre la información para que nadie lo sepa, yendo en horas de la noche a verificar los centros de Salud Toribia Castro Chirinos de Lambayeque y el José Olaya de Chiclayo.

"Los médicos de turno sí estaban, pero algunos descansaban y otros cenaban, y los centros de salud no pueden estar cerrados y deben permanecer abiertos las 24 horas"; añadió la funcionaria.

"Es increíble lo que sucede. Ahora los mismos pacientes deben evaluarse, porque desde la puerta te preguntan si la atención que requieres es una urgencia o una emergencia, y según la respuesta que dé el paciente, recién te atienden o no; y ese maltrato no se puede aceptar"; manifestó Antón.

Expresó que se ha levantado un informe sobre esta situación del maltrato que dan a los usuarios, y se tomarán rápidas acciones.

"Ellos pensaron que era una paciente y no me dejaban entrar, pero luego cuando me identifiqué, recién se pusieron en guardia y empezaron a atender", dijo la gerente de Salud de Lambayeque.