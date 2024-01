Chiclayo: Médicos fueron sorprendidos descansando y cenando en centros de salud cerrados pese a ser de 24 horas

Un indignante hecho ha causado alarma entre los pobladores de Chiclayo, luego que la gerente regional de Salud de Lambayeque revelara que los centros de salud que atienden las 24 horas, se encuentran cerrados mientras médicos cenaban y descansaban.

Mediante declaraciones a los medios, la gerente regional de Salud de Lambayeque, Jessica Elizabeth Antón De La Cruz, precisó que conoció de este accionar al hacerse pasar como paciente asistiendo a más de un centro médico del lugar.

"Los encontré cerrados. Me he hecho pasar como paciente, desde la puerta me dicen '¿qué es? ¿una emergencia o una urgencia?' y con un mal trato tremendo", dijo a la prensa.

De tal modo, Antón de la Cruz indicó que al asistir a los centro de salud de Chiclayo recibió un "mal trato" por parte del personal médico. Además, pudo verificar que algunos establecimientos se mantenían cerrados, cuando su atención es de 24 horas.

Según precisó la gerente regional de Salud de Lambayeque, el trato que recibió por parte de los trabajadores se presentó en el centro de Salud de Toribia Castro y en el de José Olaya. "Pensaron que yo era una paciente y no me quisieron dejar entrar", agregó.

Al respecto, se conoció que tras denotar dichas actitudes se ha levantado un informe correspondiente por lo que se estarían empezando a tomar las acciones respectivas contra los responsables.

Cabe mencionar que, Jessica Elizabeth aseguró que el sindicato de uno de los establecimiento de salud la han convocado con la finalidad de reponer a la jefa de la entidad.

"Si en el centro de salud encuentro abandonado, es más los propios pacientes me informan de que no hay una atención, por más que venga el sindicato yo no voy a permitir que me coaccionen para que el jefe del establecimiento se quede", indicó a los medios.