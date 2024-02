Huánuco: Alcalde de Dos de Mayo patea a vecino que le tiró un baldazo de agua durante carnaval

13/02/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un inédito episodio ha causado indignación en Huánuco. Durante las celebraciones del carnaval, el alcalde de Dos de Mayo, Ramiro Pujay, agredió a un vecino que le tiró un 'baldazo' de agua fría.

Así fue el hecho

El hecho fue registrado por una ciudadana desde su domicilio, donde captó los precisos instantes en los que el mencionado burgomaestre reaccionó e intentó agredir a un poblador.

Y es que, de acuerdo con las imágenes difundidas, se observa al alcalde continuando con su recorrido por una de las calles, cuando, de pronto, un hombre aparece con un balde de agua y se lo tira.

Sumamente sorprendido, Ramiro Pujay pateó a dicho vecino e, incluso, intentó ir en contra suya. No obstante, no pudo hacerlo luego de que sus acompañantes lo detuvieron para que este episodio no pasara a mayores.

Que siga la fiesta

Tras este hecho, la propia autora de este video no pudo evitar reaccionar ante la agresión del burgomaestre. Frente a ello, cuestionó su actitud y gritó desde su ubicación que "que siga la fiesta".

"¡Que siga la fiesta! Tanto le ha dolido que le echen agua", se le escucha decir a la ciudadana.

De hecho, pese a este percance, el alcalde de esta provincia de Huánuco continúo con el recorrido y el corso del carnaval siguió con normalidad. No obstante, hasta la fecha no se habría pronunciado al respecto, de acuerdo con el reporte de Canal N.

Entre agua y talco

Cabe decir que este corso fue organizado por el propio burgomaestre Ramiro Pujay como parte de las celebraciones del carnaval que se viene realizando en la provincia de Dos de Mayo.

Incluso, momentos antes de la agresión a este ciudadano, el alcalde fue captado recorriendo las calles de la ciudad al ritmo de la música mientras bailaba con algunas personas.

Asimismo, este evento se caracterizo por la algarabía de sus participantes, quienes aprovechaban el mínimo descuido para lanzar agua y talco. Sin embargo, la autoridad provincial no imaginó que instantes después él reaccionaría agresivamente ante la acción de uno de los vecinos presentes.

De esta manera, el alcalde de la provincia de Dos de Mayo, Ramiro Pujay, ha sido partícipe de este episodio que está generando cuestionamientos en su contra en redes sociales. Ello luego de que pateara a un ciudadano después de que este le lanzara un balde de agua mientras se encontraba realizando el recorrido del corso.