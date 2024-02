"Lo único que sabe es botar porque tiene poder": Andrés Hurtado arremete contra el alcalde de Miraflores

El conductor Andrés Hurtado utilizó un espacio de su programa sabatino para criticar duramente al alcalde de Miraflores, Carlos Canales, por las 'prohibiciones extremas' del espacio público que ha tomado durante las últimas semanas.

El presentador de 'Porque hoy es sábado con Andrés' tomó unos minutos de su programa para tildar de 'burro' al burgomaestre miraflorino, incluso hizo una ironía respecto a la utilización de los parques del mencionado distrito.

"Lo único que sabe el alcalde de Miraflores, este burro, es botar porque tiene poder. Es alcalde, agarra a todos sus municipales y como ganado los bota a todos. Tú no puedes agarrar tu teléfono y filmarte frente al mar, se los juro, yo no puedo ir con mi ternito bonito y que Álvaro me filme para colgar un TikTok", sostuvo Hurtado con visible enojo.