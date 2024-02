Ica: ¡Macabro! Pobladores hallan cuerpo de recién nacido flotando en el río

Los pobladores de una comunidad en Ica se han visto escandalizados después que una pareja de campesinos hallara el cuerpo sin vida de un recién nacido, flotando en un río cercano. La Policía Nacional del Perú (PNP) ya inició las investigaciones del caso.

El macabro hallazgo se dio en el río Ica, distrito de Santiago, provincia de Ica. Según narraron una pareja de pobladores de la zona, ellos estaban a la altura del fundo Pomica, en el sector de Casablanca, y cuando estaban cerca a la rivera del río se percataron que un pequeño cuerpo flotaba en las mansas aguas.

"Estaba con mi esposo, y de pronto vimos flotando algo raro y él me dijo que es un bebito, y también lo miré y se venía, y dijimos, porque dejamos que se vaya, mejor hay que enterrarlo, y con un palo mi esposo lo jaló y hemos escarbado un huequito y ahí lo hemos puesto", declaró la mujer, confirmando que el cuerpo fue rescatado aproximadamente a las 4 p. m. de ayer 18 de febrero.

La mujer, quien prefirió mantener su identidad en reserva, se mostró indignada por el macabro hallazgo ya que no es común en la zona.

"Luego le avise a mi hermana para que comunique a la prensa y autoridades y se lleven a esa criaturita. Como van a dejar a la criaturita, no es justo, es la primera vez que he visto esto, pero si he escuchado de otros casos por la misma zona", agregó.