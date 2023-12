¡Indignante! Profesores fueron sorprendidos en estado de ebriedad: Bebían licor durante horario laboral

13/12/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un grupo de profesores de la institución educativa San Juan Grande, de la provincia de Manu, en Madre de Dios, fueron encontrados libando licor en las instalaciones del plantel educativo. Al momento que la policía los intervino, varios maestros estaban en estado de ebriedad, mientras que una docente dormía plácidamente en una de las aulas.

Los padres de familia asistieron al plantel educativo para registrar en video el bochornoso momento que protagonizaron el director y los docentes. Cabe resaltar que, se acercaron al colegio después de escuchar música alto volumen.

"¿Qué ha pasado profesores, cómo van a tomar en día laborable? Estoy grabando, porque no es justo, ¿usted por qué no está trabajando?", le cuestiona una madre de familia visiblemente molesta e indignada por la situación.

Enseguida, el directo responde que está bebiendo porque no se encontraba en horario laboral. "Qué está haciendo, por qué está grabando. (No estoy trabajando) porque no es mi hora", sostuvo arrastrando las palabras, lo cual denotaba su estado de ebriedad.

El director tras responder, intenta evitar más confrontación, ingresa al plantel y luego sale una de las profesoras, quien también se encontraba en notable estado de ebriedad. La mujer saca su celular y graba a la madre de familia como queriendo intimidarla.

Horas después, los padres de familia volvieron a la institución educativa acompañados de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes ingresaron para evidenciar las condiciones en las que se impartían las clases escolares. Durante la intervención, se detuvo el director, quien puso resistencia y a la docente, que fue descubierta durmiendo en un aula.

Madre de familia denuncia que profesores amenazan con tomar represalias

Exitosa logró tener comunicación con Victoria Condori, una madre de familia del colegio San Juan grande, quién denunció públicamente que varios de los profesores que fueron detenidos, están amenazando a los padres de familia.

"Hay algunos profesores que mencionan en los grupos de WhatsApp, que por todo este problema no va a haber chocolatada, no va a haber beca 18. Dicen que van a tomar represalias, están amenazando a muchas mamás", afirmó.

Asimismo, mencionó que no es la primera vez que este tipo de actos ocurren y esta vez decidieron denunciar el hecho porque están cansados de la situación.

Es así que, el hecho que varios profesores hayan sido captados libando licor en horario laboral ha causado gran indignación, pues varios de ellos fueron encontrados en completo estado de ebriedad cuando es la policía hizo la intervención respectiva.