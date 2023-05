Jefe de la PNP en La Libertad: "La delincuencia no es un problema policial, es un problema social"

10/05/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La región La Libertad alcanzó los 125 crímenes en lo que va del año. Ante esta cruda realidad, el jefe de la III Macro Región Policial, Augusto Ríos Tiravanti, aseguró que los actos delictivos que se registran en territorio liberteño no son un problema policial, sino un problema social.

Gral. Tiravanti sobre la delincuencia

"El que no entiende eso y piensa que solamente se debe traer más policías, más patrulleros y más cámaras, la verdad que no tiene un análisis estratégico del tema. Porque si eso fuese la solución, ya hubiéramos combatido la delincuencia. Hay que hacer un análisis integral", indicó en entrevista a Exitosa.

Ríos Tiravanti pidió, además, realizar un trabajo en conjunto con las autoridades y cuestionó la falta de articulación del alcalde de Trujillo, César Fernández y los alcaldes provinciales.

"Yo cumplo un rol profesional. El problema de la articulación es un problema del señor (Arturo Fernández), pregúntenle a él", agregó el policía.

Falta logística

El general PNP en La Libertad indicó que la institución policial carece de vehículos para el patrullaje y personal humano, por lo cual el trabajo no se realiza como exigen los trujillanos.

"Hay un déficit de 200 patrulleros y de mil policías. ¿Ustedes saben que tenemos una flota vehicular de más de 7 años? Trujillo no es el mismo, hay una migración venezolana enorme. Por eso, pensar que la Policía sola va a solucionar el problema es tener una idea sesgada, imparcial y no comprender el problema", explicó.

No discrepa con alcalde

La máxima autoridad policial se refirió al alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, y aseguró no tener discrepancias contra la autoridad municipal, pese a que, en su momento, Ríos Tiravanti, solicitó garantías a su persona y actualmente lo denunció por desobediencia y desacato a la autoridad.

"No es un tema de discrepancia, es un tema de gestión y yo creo que la gestión municipal no es la óptima porque no hay una respuesta efectiva a los pedidos no solo de la policía, sino a otras autoridades. Basta ver la ciudad para darse cuenta de la basura, los parques desordenados. No es un tema personal", expresó en Exitosa.

Ríos Tiravanti cuestionó a Fernández Bazán por qué no compra los SOAT y coloca combustible a los patrulleros de serenazgo para que salgan a las calles.

Visitará comisarías

Ante el pedido de Exitosa, jefe de la III Macro Región Policial, consideró necesario realizar la visita a las diferentes comisarías de la provincia de Trujillo, a fin de conocer directamente la problemática de cada dependencia y escuchar a los vecinos.

Cifras en rojo

La Libertad reporta a la fecha un total de 125 asesinatos, principalmente en las provincias de Trujillo y Virú. En la provincia trujillana se registran 54 homicidios, así como en Virú, un total de 29 crímenes. Además, 13 en Pacasmayo, 9 en Pataz,7 en Chepén, 6 en Otuzco, 4 en Ascope. Gran Chimú, Santiago de Chuco y Sánchez Carrión solo registran un asesinato por provincia.