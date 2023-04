Patrulleros para Seguridad Ciudadana están parados sin SOAT ni placas

31/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Mientras que la delincuencia gana terreno en Trujillo y los vecinos exigen mayor patrullaje por la presencia de delincuentes que asaltan a bordo de motos lineales y taxis, en la cochera de cochera de Seguridad Ciudadana de la municipalidad de Trujillo, 37 de los autos patrulleros comprados en la anterior gestión municipal están parados por falta de conductores, Soat y de combustible, esta situación fue verificada por el mismo alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán.

El año 2023, al finalizar la gestión del exalcalde José Ruiz Vega, en medio de cuestionamientos se adquirieron 59 autos patrulleros, de los cuales hay 46 operativos y solo salen a patrullar 22 en las jurisdicciones de las comisarías de Ayacucho, El Alambre y La Noria; 13 están sin placa, Soat y tarjeta de propiedad.

Adquisición de patrulleros por la jurisdicción de Trujillo.

Politizaron la compra

La presentación de los vehículos para Seguridad Ciudadana se realizó en una ceremonia en la plaza de armas, en medio del proceso electoral para elegir alcaldes y gobernador, una ceremonia que fue duramente cuestionada por la aparente intención de favorecer al entonces candidato y alcalde de licencia José Ruiz Vega.

Además, se verificó que hay 61 camionetas y solo 14 operativas, 47 están malogradas; tienen 64 motos y solo 32 operativas, todos los vehículos por las inclemencias del clima se vienen deteriorando y devaluando.

En el local donde se guardan estos vehículos, también funciona la Central de Monitoreo de Video Cámaras de Seguridad Ciudadana, donde el burgomaestre de Trujillo también cuestionó la labor que se realiza y que no se haya capturado ladrones gracias al trabajo de las cámaras o que por lo menos esto no lo conozca la población por no estar circulando en las redes sociales.

El año 2023, los 59 vehículos fueron adquiridos con el compromiso que se destinaria uno por cada territorio vecinal del distrito de Trujillo, sin embargo, al ingresar el nuevo alcalde Arturo Fernández, anunció que no coordinaría con los alcaldes vecinales y no cristalizó el compromiso asumido por su antecesor argumentando que no estaban equipados, sin embargo, el burgomaestre de Trujillo, confirmó que los patrulleros se entregarán a los diferentes distritos de la provincia y los demás se utilizaran en la ciudad de Trujillo.

"Tenemos una emergencia en seguridad ciudadana. El pandillaje no se forma en la ciudad sino en los alrededores y vienen a actuar cerca de la plaza de armas", declaró el alcalde de la provincia de Trujillo.

Laredo pide patrulleros

Por su parte, el alcalde de Laredo, Sergio Vílchez, solicitó a la comuna provincial de Trujillo, que se le asignen dos patrulleros para su distrito, donde solo tienen un vehículo, según la autoridad, se harán cargo de los choferes y combustibles para que los patrulleros sean utilizados en la comisaría de su jurisdicción.