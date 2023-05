Trujillo: Directora de posta médica de Wichanzao agredió a reportera de Exitosa cuando atendía denuncias de pacientes

Una reportera de Exitosa fue víctima de una agresión física por parte de la directora encargada de la posta médica de Wichanzao, Fiorella Rosales, mientras atendía las denuncias de los pacientes que se encontraban en los exteriores del nosocomio.

Los hechos ocurrieron cuando la periodista, identificada como Guadalupe Chávez, continuaba sus labores como parte del reporte diario de la evolución de los pacientes que fueron diagnosticados con dengue en este sector. Además, la agraviada reveló que la autoridad sanitaria intentó romper la cámara.

"Cuando nosotros hemos estado realizando las grabaciones, tomando el testimonio de las madres de familia en los exteriores de la posta médica, la directora encargada, Fiorela Rosales, salió del nosocomio y, en una actitud agresiva, me arranchó el celular, me agredió, me rasguñó parte de la muñeca indicando que no debía grabar", contó la víctima.