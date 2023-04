11/04/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un niño cayó del segundo piso de la Institución Educativa Joaquín Capelo de Chanchamayo y terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos. La madre del menor se encuentra consternada por lo sucedido y pide a la población que la ayuden a costear los gastos de la atención de su hijo.

Según cuenta la señora Diana, progenitora del menor, ninguna autoridad del colegio le aviso de lo ocurrido con el niño. La persona que le informó acerca de la tragedia fue la mujer que atiende la cafetería del colegio.

"Cuando paso lo del accidente a mi nadie me aviso. Solamente la señora del cafetín me dijo", declaró para nuestro medio.

Al llegar a la institución educativa, la madre se encontró con su menor hijo subido en una camioneta con el cuerpo ensangrentado. De inmediato, se apresuró en llevarlo hacia el Seguro para ser atentido.

En este centro médico lo derivaron hasta el Hospital Nacional Ramiro Prialé de Huancayo donde permanece internado por su grave estado de salud.

Madre pide el apoyo de la población

Una madre de familia pide a la población que la apoyen a cubrir los gastos económicos que implican la atención médica de su mejor hijo, quien estuvo a punto de perder la vida tras caer del segundo piso de su colegio.

No cuenta con fondos económicos

La mujer relata que en este momento no cuenta con fondos económicos suficientes para poder solventar todos los gastos de instalación, alimentación y hospedaje en Huancayo.

"No tenemos mucho dinero, mi esposo recién acaba de llegar", expresó.

Asimismo, contó que el padre del niño acudió hasta el colegio Joaquín Capelo para pedir las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia durante el momento del accidente de su menor hijo.

"Él ha ido a solicitarlas (las cámaras) porque a mi nadie me explica nada. En el colegio el recibía bullying, le quitaban la lonchera, le pegaban", informó.

Según contó, ella se comunicó anteriormente con el director de la institución para informarla acerca de la situación del menor; incluso, conversó con el coordinador de aula.

"Yo hice de conocimiento lo que pasaba con mi hijo. No llegaba más allá porque a mi hijo no le gustan los problemas. Él es un niño de buen corazón, yo no quiero que le pase nada", manifestó la madre.

De esta manera, la mamá del menor que cayó del segundo piso de su colegio pide el apoyo de la población. Cualquier persona que desee brindar ayuda o hacer una transferencia monetaria puede comunicarse con el 966566106.