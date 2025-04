Minsa desmiente escasez de suero en hospital de Piura donde atienden a escolares presuntamente intoxicados

Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que el Hospital Santa Rosa de Piura, donde fueron derivados un gran grupo de escolares presuntamente intoxicados por alimentos de Wasi Mikuna sí se encuentra abastecido de suero fisiológico de la marca Braun.

A través de sus redes sociales, el Minsa, liderado por el ministro César Vásquez se pronunció ante el reporte del presunto desabastecimiento de suero fisiológico en el hospital de Piura donde se atiende a una parte de los más de 50 escolares presuntamente intoxicados por consumir alimentos del programa Wasi Mikuna del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

En el comunicado remarcan que ante la cantidad de alumnos afectados del colegio Elvira Castro de Quiroz que fueron llevados de emergencia al centro de salud de Pachitea se tuvo que trasladar a una parte a otras postas y a los que requieren mayor atención especializada al Hospital Santa Rosa.

Por ello, confirman que este último nosocomio sí se encuentra abastecida de suero fisiológico de la marca Braun. Asimismo, garantizan el "monitoreo de la atención de los menores y se encuentran en alerta para brindar el apoyo si así se requiere".

El pronunciamiento del Minsa es a raíz del último reporte en Piura. Más de 70 escolares del colegio Elvira Castro de Quiroz habrían sufrido una intoxicación masiva tras consumir alimentos del programa Wasi Mikuna (antes Qali Warma). Los padres de familia reportaron que los menores comenzaron a presentar dolores abdominales, ronchas, vómitos tras comer filete de bonito en lata de la marca Karper desde el 17 de marzo.

"Ellos comenzaron a ingerir esa comida el 17 de marzo, cuando fue el primer día de clases. Y los niños no es porque hayan querido, sino porque les exigían esa comida y no es justo. ¡Les obligan a comer porque si no les bajan los puntos!", expresó una madre angustiada.