Àncash : Roban útiles escolares y de aseo en centro educativo N 631 en Cascajal

Sujetos robaron útiles escolares, útiles de aseo, así como implementos de cocina y balones de gas que se encontraban en un ambiente en donde realizaban desayunos para los estudiantes del centro educativo n.º 631, del sector Los Maleños, en el centro poblado de Cascajal, en zona rural de Chimbote, en la provincia del Santa ,en el departamento de Áncash.

Los hampones habrían roto la chapa de la puerta del plantel con una pata de cabra y se habrían llevado los insumos.

La directora del plantel, Flor Loyola Gonzáles, se percató del robo hoy en la mañana y dio aviso a los efectivos policiales de la comisaría 21 de Abril.

"Llegó al plantel y me doy con la sorpresa que robaron útiles escolares, de aseo y los balones de gas. Este colegio brinda enseñanza a niños de bajos recursos. No sabemos que hacer", mencionó la directora muy apenada.

A su turno, la teniente gobernadora del sector, Ermelinda Chumpitaz, convocó a una reunión en estos días para tocar el tema de la inseguridad ciudadana.

"Me siento muy apenada por lo sucedido, pues este colegio es humilde. Es un daño que le hacen a los niños. El sábado haré una reunión urgente para ver este problema. Me siento muy triste. No podemos vivir así", subrayó Chumpitaz.