Pobladores de Huaral se encuentran entre los fallecidos de terrible accidente en bus

Un fatídico martes tuvo el centro poblado Centenario Huacho Chico en la provincia de Huaral, ya que un trágico accidente ocurrido en la sierra de Áncash dejó el saldo de 13 fallecidos y cuatro heridos. El siniestro ocurrió en la Carretera Longitudinal de Los Conchucos, en el distrito de San Luis, provincia de Carlos Fermín Vizcarra.

La unidad, de la empresa Turismo Andino, partió del distrito de Yauya con destino a Lima. Al promediar las tres de la tarde, cerca de la zona de Pantroconcha, el bus cayó desde un abismo de 200 metros, dando múltiples vueltas y quedando destrozado, con las ruedas hacia arriba.

La policía y serenos llegaron al lugar para trabajar en el rescate de los cadáveres y trasladar a los heridos al centro de salud de Monchas, para que estas reciban atención inmediata y fueran ser estabilizadas.

La relación de las víctimas que vivían en el centro poblado Huacho Chico fueron Elio Bravo Ambrosio, Santa Venturo Julca, Laura Helena Ambrosio Venturo, Gahodencio Crecenio Patricio Sales, Ana Lucía Gómez Durand y Raúl Percy Ventura Ávila.

Un caso particularmente dramático es el de la señora Andrea Venturo Ávila, quien perdió a su esposo Gahodencio Crecenio Patricio y a su hermano Raúl Percy Ventura Ávila. Esta humilde madre de familia vive un verdadero drama, la cual ha podido costear los gastos gracias a la colaboración de familiares y pobladores.

Ella sufre, además, de una discapacidad que le impide trabajar y mantener a sus dos hijos menores, quienes se quedaron sin padre. Su esposo, Crecenio Patricio, era el sostén de la familia y ayudaba a su madre, la cual queda a responsabilidad de la viuda Andrea Ventura.

"Su papa falleció, y por eso se fue (Crecenio). Ahora cuando estaba regresando pasó esto. Necesito apoyo porque yo estoy mal. ¿Quién me va a ayudar con mis hijos? Yo amo a mis hijos más que nada y necesito ayuda. Nosotros no tenemos seguro y no nos quisieron atender en el Hospital de San Luis." declaró la madre de familia.