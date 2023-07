"En Perú nunca te aburres": Motociclista transporta una escalera en plena pista

22/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos tratan de buscar la mejor forma de transportar un objeto de gran tamaño y más si se tiene un vehículo propio, tal como un joven motociclista que sorprendió a todos por llevar una escalera en plena pista de la Panamericana Norte, tal como lo señalado por el usuario @tecnicoamigo, en la famosa plataforma de TikTok.

Moto lleva escalera

En el material audiovisual, de 12 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un conductor de motocicleta lleva consigo, en su espalda, una escalera de gran tamaño, y que incluso, parece rozar en la pista.

El usuario del video compartido en la plataforma china dejó entrever que la decisión del conductor sería porque quiso ahorrar en la mudanza o contratar a un vehículo de mayor tamaño, además con la moto podría también ganar más tiempo en el transporte.

"Todo sea por el progreso. (...) Llevando su escalera en su motito, sí o sí se va a casa", se lee en la breve descripción del video que logró llamar la atención de varios cibernautas, quienes no dudaron en mostrarse indignados por la escena.

¿Qué dijeron los internautas en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en criticar la acción del joven motorizado por poner en riesgo, no solo su vida, sino también de los demás conductores, al llevar un objeto de gran tamaño sin mayor protección.

"Llega a otra moto por detrás y da el gran salto mortal", "podrán cuestionar mis métodos... pero no mis resultados", "da risa, pero sí es peligroso para los conductores", "las motos no les ponen papeletas, andan como si nada", "imagínate vivir en Suiza y perderte esto", "en mi vida se me hubiera ocurrido jajajaja", "después no se quejen por las papeletas", "cuántos accidentes podría ocasionar", "indignante que no aprendamos de tantos accidentes", "no piensa ni en su propia seguridad", "qué aterrador", "me alejaría de ahí", "destino final", "escalera directo al cielo", "así llega más rápido a Dios", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip fue compartido por distintos medios de comunicación por el gran revuelo que provocó al ver cómo un motociclista transportaba una escalera blanca, prácticamente nueva, en su medio de transporte sin medir las consecuencias. Además, algunos cibernautas piden que las autoridades como la PNP sean más estrictos con estas acciones.