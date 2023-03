Postergan hasta el lunes 27 el inicio del año escolar en La Libertad

17/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Ante las lluvias intensas que siguen desatándose a nivel de las 12 provincias y 83 distritos de La Libertad y el grave daño en la infraestructura decenas de locales de instituciones educativas, los derrumbes que generan interrupciones en las carreteras de la región y cientos de maestros afectados por los últimos fenómenos climáticos, se tomó el acuerdo de postergar por una semana más el inicio del año escolar 2023.

El gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, afirmó que se ha decidido que el inicio sea el lunes 27 de marzo, pues existe 97 locales escolares afectados en diferentes niveles, que equivale al 7 % de los 2600 colegios que existen en la región.

"Vamos a evaluar constantemente, pues tenemos que empezar clases, pero si no logramos recuperar este 7 % de locales escolares afectados, pues irán a la virtualidad", informó la autoridad.

César Acuña, mencionó que se ha puesto en marcha un plan de limpieza para recuperar los colegios afectados y zonas críticas de la ciudad de Trujillo por el barro y polvo, y para ello se va contratar 500 personas y que actualmente ya hay 150 personas dedicadas a esta labor, pero a fin de acelerar la limpieza se va a contratar 350 personas de forma adicional.

Inundaciones en colegios.



"La gente no quiere ver arena, no quiere ver arena al frente de su casa, con 150 personas nos vamos a demorar un mes, pero con 500 podremos hacerlo en 10 días", manifestó.

Otro de los motivos para la postergación del inicio del año escolar 2023, son los derrumbes que están destruyendo varios tramos de las carreteras de la región La Libertad. En algunos casos hay distritos que se encuentran aislados desde hace tres días y las provincias de Pataz y Bolívar, tienen aún procesos de contratación docente que no ha culminado por la interrupción de la red vial regional.

Salud en riesgo

Colegio afectado por intensas llluvias.



Por su parte, el gerente regional de Salud, Aníbal Morillo, aseguró que la contratación del personal obedece a un tema de prevención en salud, pues como ya se ha dicho existe un alto riesgo de que aparezca enfermedades respiratorias, dermatológicas, gastrointestinales, oftalmológicas, entre otras, como consecuencia de huaicos e inundaciones.

El funcionario de Salud, recomendó utilizar mascarillas para evitar respirar el polvo en las calles de Trujillo, además se está considerando que, si no se logra erradicar el polvo, los estudiantes también podrían regresar a clases protegidos con mascarillas.