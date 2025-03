Productores de mango sobre Ángel Manero: No merecemos que nos represente un tipo de escaso de conocimiento

09/03/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Daniel Enríquez, productor de mangos de la región Lambayeque, no dudó en cuestionar la gestión y declaraciones del ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero Campos. Como se recuerda, a finales de enero "sugirió" a los productores no sembrar esta fruta por tres años debido a su sobreproducción.

En diálogo con Cecilia García en el programa "En Defensa de la Verdad", el productor aseveró que el titular del Midagri carece de conocimiento para afirmar tal dicho. En ese sentido, afirmó no sentirse representado por el cuestionado ministro.

"No merecemos los agricultores que nos represente un tipo tan escaso de conocimiento, no conoce su cartera", sostuvo.

Denuncia "hostigamiento" por parte de Agrobanco

Las recordadas declaraciones del ministro no solo han generado indignación por parte del gremio de productores de mangos. Enríquez también denunció que no son suficientes los créditos de gobierno, emitido a través de Agrobanco.

"No se están dando esos créditos, lo que sí ha habido son créditos a título individual", acotó. Asimismo, advirtió un "hostigamiento" por parte de Agrobanco hacia los productores de otros productos para que accedan a sus créditos; no obstante, señaló que no están en condiciones de pagar más préstamos. "El agricultor se ha quedado sin dinero", enfatizó.

Advierte amenaza de multa de Senasa

Al ser consultado sobre el rol del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), denunció que la institución advirtió con multar a los productores sino hacen el recojo de la fruta. Vale mencionar que, el aumento del nivel de la mosca de la fruta aumenta por esta parte del año; sin embargo, negó que esta problemática sea responsabilidad de los agricultores.

"Ahorita lo que está tratando Senasa es solucionar una consecuencia que ya está dada y que lamentablemente por parte del agricultor no va a ser solucionado, el que tiene que solucionar es Senasa", aseveró.

En ese sentido, comentó que la propia Senasa retiró en noviembre último el "Programa de la lucha contra la Mosca" sin dar explicaciones a los agricultores, generando pérdidas incalculables a la producción del mango, justo en el inicio de su temporada de cosecha.

Esperan una solución con respecto a los créditos

Daniel Enríquez también comentó que la temporada de mango ya terminó. Sin embargo, están a la esperando una solución con respecto a la situación de los créditos, teniendo en cuenta que la nueva campaña está por empezar.

Asimismo, señaló que están a la espera de la construcción de una represa, la cual va a ayudar a tener nuevos y mejores cultivos para su importación y exportación. No obstante, aseveró que, de no existir, no habrán mejores cosechas.

Finalmente, hizo un llamado a la compra de su producto traído directamente desde el norte del país, el cual estará poniéndose a la venta al lado del Mercado Unicachi en Villa El Salvador a S/ 1. 50 por kilo.

Los agricultores esperan tener una propuesta de solución a sus necesidades por parte del Midagri, principalmente ahora por el inicio de la nueva temporada de mango.