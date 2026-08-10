II Simulacro Nacional Multipeligro 2026: ¿Qué hacer frente a un sismo y peligros asociados?

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realizará este viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m. y permitirá que la población ponga a prueba sus conocimientos para responder ante un sismo y otros peligros asociados.

El ejercicio contempla alertas, permanencia en zonas seguras, evacuación y desplazamiento hacia puntos de reunión, por lo que el INDECI pidió participar de manera responsable y seguir las indicaciones de las autoridades.

¿Cuándo y cómo se realizará el simulacro?

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) convocó a la ciudadanía a participar en el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, programado para este viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m. El ejercicio busca fortalecer la preparación de la población y mejorar su capacidad de respuesta frente a posibles emergencias y desastres.

La actividad estará orientada principalmente a representar situaciones que podrían ocurrir durante un sismo y peligros asociados, aunque también se contemplarán otros escenarios de emergencia.

Primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026

La finalidad es que las personas conozcan de antemano cómo actuar y puedan identificar las zonas seguras y rutas de evacuación disponibles en sus viviendas, centros de trabajo o instituciones educativas.

De acuerdo con el INDECI, en el caso de un sismo simulado, el ejercicio se desarrollará en tres momentos. El primero comenzará con la activación de sirenas, bocinas, campanas o alertas emitidas por el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), señales que representarán el inicio del movimiento.

Durante el segundo momento, que comprenderá los dos primeros minutos, los participantes deberán permanecer en las zonas seguras internas que hayan identificado previamente. Posteriormente, una vez concluido el sismo simulado, llegará el momento de evacuar.

Simulacro Multipeligro en Chorrillos (Mindef)

Evacuación y respuesta ante tsunami o aluvión

En el tercer momento del ejercicio, la población deberá trasladarse hacia las zonas seguras externas o puntos de reunión establecidos, llevando consigo su mochila de emergencias. Esta etapa permitirá poner en práctica las rutas de evacuación y verificar si los espacios previamente identificados son adecuados.

El simulacro también contempla la representación de alertas por tsunami o aluvión, que podrán ser emitidas mediante el SISMATE y sirenas locales. Frente a estos escenarios, las personas deberán desplazarse inmediatamente hacia zonas altas o lugares seguros, alejándose del litoral y de las áreas que se encuentren expuestas a estos peligros.

Segundo Simulacro Nacional

En caso de que el ejercicio represente otro tipo de emergencia, el procedimiento tendrá tres etapas: primero se activarán las señales de alerta; luego, la población evacuará de manera organizada siguiendo las rutas establecidas hasta llegar a zonas seguras externas; finalmente, los participantes permanecerán en esos lugares y seguirán las indicaciones de las autoridades o brigadistas hasta que concluya el simulacro.

El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 representa una oportunidad para que las familias y comunidades comprueben qué tan preparadas están frente a una emergencia. La cita será este viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m., por lo que identificar las zonas seguras, conocer las rutas de evacuación y contar con una mochila de emergencia serán acciones claves para participar correctamente en el ejercicio.