Tacna: Delincuentes rompen lunas de autos para robar pertenencias

En la ciudad de Tacna, delincuentes rompen lunas de los autos para robar pertenencias y autopartes, por lo que, hay varias denuncias presentadas por las víctimas en distintas comisarías o unidades policiales.

Los malhechores aprovechan que las unidades son estacionadas en la vía pública por sus dueños para acceder al interior de los vehículos y luego retirar diversos accesorios.

Como es el caso del empresario Luis Monroy, quien tras participar en una reunión de amigos, dejó su camioneta color plata estacionada en una zona de parqueo del agrupamiento José Rosa Ara.

No obstante, horas más tarde se sorprendió al enterarse que su vehículo había sido desmantelado, a pesar de que los vecinos de la zona alertaron a serenos y a la Policía Nacional del Perú (PNP). Posteriormente, Monroy denunció el robo del tablero, autorradio, guantera, cubierta de palanca de cambios y otros accesorios.

Asimismo, una ciudadana denunció que hampones le robaron dos laptops y una mochila, que contenía artículos personales y documentos importantes.

"Dejamos estacionado un auto y ha ocurrido un robo. Rompieron la ventana de la parte de atrás del auto y este sustrajeron dos laptops y una mochila no donde contenía artículos personales y documentos. Nos sentimos como población desprotegidos", declaró.

De igual forma, un hombre aseguró que en menos de una hora le robaron sus pertenencias, luego de dejar estacionado su vehículo en Vista Alegre.

"Lo que me han robado fue en Vista Alegre, yo estacioné el carro como cada ciudadano. No pasó más de media hora más y ya me robaron", agregó.