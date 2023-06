Tacna: Autopartes robadas son vendidas a sus propietarios en Centro Comercial La Rotonda

Conductores de Tacna denuncian que en el Centro Comercial La Rotonda se venden autopartes robadas y que además algunas de ellas son vendidas a sus propietarios víctimas de la delincuencia.

La ola de de robos en Tacna es cada más grande, debido a que pueden robarle un patrimonio a una persona y luego vendérselo como si nada hubiera pasado. Esto es todo un círculo de delitos que enlaza principalmente al Centro Comercial La Rotonda, lugar donde se venden autos usados, autopartes de segunda manos pero también robados.

Esto sucede de manera constante y las principales víctimas son los conductores que han denunciado muchos casos de robos de autopartes y dado a conocer de situaciones donde les ofrecen los mismos objetos hurtados.

"Lo que me han robado fue en Vista Alegre el día de la madre. Lo que pasa es que yo me estacioné como cada ciudadano entonces a la hora mas o menos a las 9 y media a 10 a.m. no pasó media hora y me lo han robado, me lo habían cortado", indicó una víctima para Exitosa.