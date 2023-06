Bullying en Tacna: Agresores amenazan de muerte a estudiante

El jueves 22 de junio padres de familia protestaron por casos severos de bullying en la Institución Educativa José Antonio Encinas del distrito Gregorio Albarracín. Los estudiantes han sufrido agresiones físicas y verbales por parte de los agresores desde el inicio del año académico e, inclusive, amenazas de muerte.

"Son varios no solo es el único niño porque existe videos, evidencias que tienen los padres de familia que aún no han mostrado, pero son varios no son este caso no es de hoy día de viene de meses anteriores, ya del mes de marzo", agregó otra madre indignada.