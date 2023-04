¡Terrible! Viviendas del sector Nuevo Amanecer se encuentran inundadas desde hace un mes en Piura

Piura continúa siendo una de las regiones más afectadas por las fuertes lluvias en el norte del país. Al menos 30 zonas necesitan de una intervención urgente de las autoridades para poder filtrar el agua. Una de ellas es el sector de Nuevo Amanecer, cuyas viviendas llevan más de un mes inundadas.

El agua dejada por las intensas precipitaciones ha resultado empozada en el sector ante la falta de un filtro. Como consecuencia, han surgido hongos en la zona húmeda que, de acuerdo a los testigos, también contiene agua de desagüe.

"Esto es de toda una vida, no es la primera ves que nos inundamos. Llevamos años en esto y no es solo agua de lluvia, es agua de desagüe. Se ha malogrado la cámara de bombeo y no hay cuándo la vengan a arreglar", dijo indignada una afectada.