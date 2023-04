Trabajador de Salud ebrio se queda dormido encima de camilla de hospital

12/04/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un sujeto en aparente estado de ebriedad fue captado en video mientras dormía plácidamente encima de una camilla ubicado en el área de emergencias del Hospital de Apoyo Elpidio Berovides Pérez, en la provincia de Otuzco, región La Libertad.

Testigos indican que el hombre que estaba tirado en la camilla y a la vez hacía fuertes ruidos producidos por sus ronquidos, los cuáles se escuchaban por varios ambientes del nosocomio, sería un trabajador de la Red de Salud de Otuzco, pues llevaba puesto una casaca con el emblema y los colores de la institución.

Este curioso episodio, no solo esto ha causado indignación, sino que además señalan algunos pacientes que el hombre se encontraba con unas copas demás, pese a que habría estado en horario laboral y al cuidado de personal médico que trabajan en el hospital. Esta situación ha despertado el repudio de los pobladores de la Capital de La Fe, quienes no logran entender cómo el personal que debe brindarle prioridad a la salud de los ciudadanos, no realizan ello y por el contrario muestran irresponsabilidad durante su horario de trabajo.

Además, mientras esto se presentaba, en exteriores se encontraban decenas de pacientes formando largas colas y esperando su turno para poder ser atendidos por los médicos.

Habla el gerente

Ante esta situación, Exitosa se puso en contacto con el Gerente Regional de Salud en La Libertad, Aníbal Morillos, para que brinde mayor información al respecto, el funcionario trato de justificar el episodio.

"El alcoholismo es una enfermedad, por lo tanto, hay que manejarlo de esa forma, no es que sea una persona irresponsable, hay que brindarle un servicio u opción en estos días, para ver el retiro de este personaje, no se trata de agredirlo, ni maltratarlo, se trata de darle este espacio, porque es nuestra responsabilidad ayudarlo", declaró el Gerente Regional de Salud.

Aníbal Morillo, indicó que la jefa de Red de Salud de Otuzco, la Dra. Cynthia Quesquén García, ya está realizando las investigaciones correspondientes para de ser el caso, sancionar a las personas correspondientes sobre estos actos reprochables.

Finalmente, el gerente Aníbal Morillo, señaló que actualmente el hombre involucrado en esta situación, ya no tiene relación con la red de Salud de Otuzco, pero no explicó que hacía el hombre dentro del nosocomio. Además, el funcionario regional dijo que los datos del involucrado en este episodio se mantienen en reserva a fin de culminar las investigaciones.