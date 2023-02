Trujillanos realizan largas colas por atención médica en Hospital Regional

02/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Más de 300 personas llegan cada día hasta la puerta número tres del Hospital Regional Docente de Trujillo para sacar una cita médica, sin embargo, muchos de ellos indicaron que han tenido que llegar desde las cuatro de la madrugada ya que por día solo están atendiendo a 200 personas.

Ante el pedido de los pacientes a Exitosa Trujillo, nuestra reportera acudió hasta el nosocomio para contactarse con el director del Hospital Regional Docente, doctor Augusto Salazar, quien indico que, desde el último lunes, el sistema que registra los horarios de citas estaba en mantenimiento.

"Hemos tomado conocimiento sobre las colas que se están registrando a exteriores del hospital, estamos coordinando con el área encargada de las citas para habilitar nuevamente el sistema" señaló el director del Nosocomio Augusto Salazar.

Mientras desde dentro del Hospital Regional se comprometían a resolver el sistema de citas, en exteriores los ciudadanos exigían que ante la problemática y la gran demanda de pacientes era necesario que el personal de salud reparta los 200 tickets diarios, puesto que muchos de ellos vienen de otras provincias y muchas veces hacen cola y no alcanza el turno esperado y tienen que quedarse incluso en la vía publica hasta el siguiente día.

"Yo soy una adulta mayor que viene de la provincia de Chepén, este es mi segundo día que estoy haciendo cola porque el día de ayer también se malogro el sistema y ya no ingrese al grupo de 200 personas, nuevamente el día de hoy estoy exponiéndome a tantos peligros por mi edad, buscando que me den una cita para que atiendan a mi nieto, esto pasa siempre, no es la primera vez" expresó la mujer.

Los ciudadanos denunciaron también que existe un mal trato por parte de la encargada que reparte los tickets de las citas y la escasa información que se les brinda, esperan que las autoridades puedan tomar acciones urgentes.

"Señorita, hace un mes ustedes de Exitosa también vinieron por las colas y malos tratos del personal, se resolvió por una semana y luego la situación sigue igual, no hay voluntad y no le interesa el sufrimiento de los que buscamos la atención de algún médico", mencionó un padre de familia que hacia cola junto a su menor hijo.

Desde Exitosa, también se estableció la comunicación con la Defensoría del Pueblo, desde donde establecieron una coordinación con la dirección del hospital buscando el mantenimiento del sistema de las citas.

