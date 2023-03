Trujillo: Asaltan a mujer frente a una comisaría y le roban más 85 mil soles

03/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Aproximadamente a la 1:38 de la tarde, del último jueves, una mujer que había retirado 80, 500 soles de dos agencias bancarias de Trujillo, fue asaltada al frente de la comisaría de Jerusalén, sector Wichanzao, en el distrito de La Esperanza.

La victima identificada como Lucila Marilú Rondo Rojas de 58 años, llegó a su domicilio donde funciona un agente bancario, a bordo de un vehículo conducido por su esposo, junto a él ingresaban a su domicilio, cuando repentinamente les interceptaron 3 sujetos a bordo de dos motocicletas, los que con armas en mano ingresaron hasta el local, golpearon, arrastraron a la mujer y con amenazas de muerte le arrancharon los 85, 500 soles.

Luego que los delincuentes obtuvieron el dinero, huyeron por la parte posterior de su domicilio, inmediatamente, la pareja de esposos cruzó la pista para pedir auxilio a los policías que estaban de turno en la comisaría vecina, sin embargo, a pesar que dos de los agentes policiales estaban a bordo del patrullero le dijeron que no podían hacer nada y le indicaron que vaya hasta la Dirección de Investigación Criminal (DIVINCRI), que está ubicada en la urbanización San Andrés, al otro lado de la ciudad.

"Con el rostro ensangrentado después que me arrastraron, corrimos al frente a la comisaría y en la puerta estaba estacionado el patrullero con dos policías sentados dentro del vehículo, los que a pesar que lloraba y les decía por dónde se fueron los delincuentes, no se movieron y me dijeron que me vaya a denunciar a la DIVINCRI y ellos seguían sin moverse de su patrullero, a pesar que son ellos los que se favorecen con mi agente", contó la mujer a Exitosa.

Totalmente desconcertados, los esposos al ver la indiferencia de los efectivos del orden, se dirigieron hasta las oficinas de la Dirección de Investigación Criminal (DIVINCRI), desde donde policías de esa dependencia acudieron hasta las oficinas de Seguridad Ciudadana de la municipalidad del distrito de La Esperanza, de donde consiguieron los videos con las placas de los vehículos con los que perpetraron el asalto se movilizaron para realizar el atraco.

"Por hacer la denuncia en DIVINCRI perdimos mucho tiempo, después de 5 horas que los policías ya obtuvieron los videos y ya tienen las placas de los vehículos, pero hasta la fecha no hay resultados, pero si los perseguían inmediatamente podrían haber detenido a los delincuentes", detalló la víctima del asalto.

Préstamo irrecuperable

Lucila Marilú Rondo Rojas, la víctima del asalto contó a Exitosa que el dinero que le robaron es producto de préstamos bancarios.

"Yo necesito traer dinero en efectivo a mi negocio por necesidad, es un agente y los clientes retiran efectivo, yo soy una mujer emprendedora y todo lo que me han robado es producto de un préstamo que ahora no sé cómo pagaré a los bancos", lamentó.

Operativos innecesarios

Luego de la denuncia que se realizó a través de Exitosa, los vecinos del sector Wichanzao, en el distrito La Esperanza, denunciaron que a diario los efectivos policiales salen a exteriores para realizar operativos de tránsito innecesarios obstaculizando el tráfico vehicular.

"A pesar que a pocas cuadras hay extranjeros asaltando, roban a nuestros hijos, venden y consumen droga, pero lo único que hacen los policías es salir a la puerta y empiezan a pedir documentos a los colectivos, micros y otros vehículos y a ninguno lo detienen más de la nada hora, es muy raro tanto operativo y ningún resultado y no patrullan las zonas aledañas", dijo un oyente de la zona a través de Radio Exitosa.