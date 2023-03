Trujillo: Iniciarán clases en colegios de El Porvenir pese a la falta de maestros

02/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras un recorrido por los diferentes colegios del distro El Porvenir en la provincia de Trujillo, Exitosa llegó a la institución educativa Víctor Raúl Haya De La Torre, hasta donde los padres de familia seguían concurriendo para el proceso de rectificación de matrículas a pesar de estar a pocos días del inicio de las clases.

De acuerdo con testimonios de algunos padres de familia, todo indicaba que aún hay alumnos esperando poder retornar a las aulas, pero a un grado superior y con presencia de nuevos estudiantes. Ante esta realidad, la reportera de Exitosa entrevistó a la directora de la institución, Rocío Trujillo, quien confirmó que este año la cantidad de estudiantes se había incrementado, pero no la cantidad de maestros y por tanto no se pueden incrementar más secciones.

"En segundo año y quinto año del nivel de secundaria es necesario aumentar una sección más; porque no podemos tener a 49 alumnos en una sola aula. No hemos recibido a más niños, se trata de aquellos, que el año pasado estuvieron en dos aulas por temas de presupuesto, pero ahora todos estarán en un solo salón", argumentó Trujillo.

Falta presupuesto

Sin embargo, la directora asegura que el colegio Víctor Raúl, aún no ha recibido el presupuesto y que esa partida que estaría prevista para otros gastos y no para la contratación de un nuevo personal docente para los menores de edad, por lo que no pueden ampliar la cantidad de secciones, debido a que no tienen la certeza del presupuesto que se les ha asignado para cada institución educativa, teniendo en cuenta que no se puede planificar o disponer abrir una nueva aula sin tener los maestros asignados con su respectivo presupuesto.

No es el único caso

Otros colegios también están pasando por lo mismo y esperan la intervención de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Nº 01, para lograr desdoblar una sección, como el caso de la I.E Horacio Zeballos y la I.E Mujica Cordano, también están en las mismas condiciones, tal y como lo comprobó Exitosa.

Habla director de UGEL

Ante las evidencias, Exitosa llegó hasta la sede de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Nº 01, donde el director Francisco Castillo Cedrón, confirmó estas falencias, sin embargo, responsabilizó a los niveles regionales y nacionales por este déficit presupuestal y no dio mayores explicaciones.

Es importante mencionar, que es la responsabilidad de UGEL, identificar las necesidades del personal docente y administralo para solicitar un año antes los presupuestos, teniendo en cuenta que esta problemática se repite todos los años.