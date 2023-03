Trujillo: madre de familia duerme en la vía pública tras colapsar su vivienda

11/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Difícil situación. En Trujillo, una madre de familia se ve obligada a dormir en la vía pública luego de que su vivienda colapsara. La ciudadana de nombre Rosa Rioja tuvo que tomar esta medida al ver cómo ciertos sectores de su hogar se caían por las intensas lluvias en la ciudad.

En las imágenes de Exitosa, se pudo conocer que partes de su techo y sectores altos de sus paredes se desplomaron y han ocupado todas las habitaciones de su casa. Ya sea la sala o su dormitorio, cada zona del recinto presenta grandes bloques de desmonte producto del colapso.

"Todo se ha perdido. Todo totalmente. Estamos sin nada. La habitación donde dormíamos con mi hija ya no vale nada", declaró entre lagrimas.

Este siniestro fue producto de las largas jornadas de lluvia que está sufriendo Trujillo durante las últimas semanas. De hecho, la provincia también se podría quedar sin agua en los próximos días producto del fenómeno natural que azota al norte del Perú.

Los vecinos están ayudándola

Esta situación viene siendo un episodio muy duro para la familia de Rosa Rioja. Por esta razón, sus vecinos han decidido ayudarla luego de que se casa colapsara.

"Los vecinos nos han invitado un platito de comida", contó.

La falta de comida es una de los problemas más graves para ella. Por eso agradece a los vecinos. No obstante, también contó que un vecindario aledaño le negó un plato de comida por no pertenecer al sector.

"He dormido con mi hijta sin comer si nada. No hemos almorzado. Más allá también hicieron una olla común, pero no nos dieron por no ser de la zona", agregó

¿Dónde está el alcalde?

Trujillo es una de las ciudades que más se ha visto afectada por las lluvias del norte. De hecho, varias casas de la provincia presentan daños de infraestructura y al menos tres ciudadanos han perdido la vida por este fenómeno natural.

Por eso, los vecinos, incluida Rosa Rioja, han pedido ayuda a las autoridades, especialmente al alcalde. Esta solicitud se basa en poder recibir materiales para reforzar el techo, agua y alimentos para las familias.

"Que venga, que se acerca, que haga presencia. No nos abandone, no nos deje de lado. Hemos perdido total mente todo", manifestó Rosa Rioja.

De esta manera, se espera que las autoridades locales puedan acudir al lugar de los hechos. Y es que así como esta madre de familia, más de una persona se encuentra durmiendo las calles ante el colapso de sus viviendas en Trujillo.