Comerciantes formales y ambulantes se preparan ante fuertes lluvias

En La Libertad, las fuertes lluvias en algunas de las provincias de región La Libertad, provocaron una alarma entre los comerciantes ambulantes trujillanos, quienes también fueron sorprendidos por las precipitaciones en horas de la madrugada de este último viernes 10 de marzo del 2023; muchos de ellos vieron como su mercadería amaneció totalmente mojada, debido a que dejan sus paquetes en plena vía pública bajo la vigilancia de un guardián que pagan entre todos.



Cientos de comerciantes que utilizan las calles de Trujillo, obligados a salir a trabajar para solventar sus hogares y llevar el pan de cada día, tuvieron que agenciarse de plásticos de todo tipo para proteger su preciada mercadería.



"Señorita, nuestras cositas se malograr con el agua y nadie compra ropa maltratada, hay otros compañeros que venden artefactos y mercería, esperemos que por estos días de lluvia no vengan los municipales de molestarnos, por ahora no hay muchos clientes, no salen por las lluvias", dijo un comerciante mientras cubría con plástico transparente prendas intimas para dama que oferta en plena calle Sinchi Roca.