Trujillo: piden ayuda para encontrar a niña de 4 años que desapareció junto a su madre

Desesperados se encuentran un padre de familia y la abuela de una niña de cuatro años, quien, según denuncian, fue llevada por su madre el pasado sábado 09 de diciembre y, hasta la fecha, no conocen cuál es su paradero.

En declaraciones a Exitosa Trujillo, la abuela de la menor, aseguró que, la última vez que vio a su nieta fue cuando la mamá, de nacionalidad venezolana, fue hasta su casa para llevarla con rumbo desconocido.

Asimismo, la abuela indicó a Exitosa Trujillo que su nuera, de nombre Estefany, ha cortado todo tipo de comunicación con ella.

"La mamá no contesta llamadas, me ha bloqueado en las redes, en todo sitio. No puedo comunicarme con ella. Lo que queremos es saber si alguien la ha visto, si mi nieta está bien. Me dicen, incluso, que es probable que la mamá la esté llevando a Venezuela", agregó.